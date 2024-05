Il Napoli ha scelto Dovbyk come sostituto di Osimhen, ha una clausola da 40 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli dovrà trovare un nuovo attaccante quando in estate andrà via Victor Osimhen che è finito nel mirino di grandi club ed è ad un passo dal Paris Saint Germain o dalla Premier League. In cima alla lista dei desideri del Napoli c'è Artem Dovbyk.

Calciomercato Napoli ultimissime, Dovbyk al posto di Osimhen

Il Napoli proverà a sostituire il bomber mascherato nigeriano con un attaccante di peso che proverà a non far rimpiangere Victor. Tra i principali indiziati per il dopo Osimhen c'è il centravanti Artem Dovbyk, 26 anni ucraino, che ha trovato la sua consacrazione nel Girona in Spagna con 20 reti. Come spiega Il Mattino, in fila per Dovbyk c'è pure il Napoli, nonostante il Girona stia provando a trattenerlo, ma nel suo contratto pare ci sia una clausola di 40 milioniche permette di bypassare il club. Occhi puntati anche sul messicano Santiago Gimenez del Feyenoord.