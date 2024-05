Calciomercato - Hüseyin Yücel, vice presidente del Besiktas, in un'intervista rilasciata al portale turco Sporx ha parlato della possibilità di vedere Mourinho sulla panchina della sua squadra: "Lo abbiamo un mese fa e ha accolto con favore la nostra offerta. Abbiamo già risolto i dettagli economici e la prossima settimana andremo in Italia per incontrarci faccia a faccia". Yücel ha poi concluso: "Se troviamo un accordo allora gli consiglieremo di inserire Ricardo Quaresma nello staff".