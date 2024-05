Colloqui Gasperini-Napoli, il tecnico ha fatto intendere una cosa

Calciomercato Napoli - Contatti tra Gian Piero Gasperini e il Napoli nelle ultime ore. Arriva la conferma de Il Mattino che spiega la scelta della dirigenza azzurra di approfondire sull'allenatore dell'Atalanta.

Allenatore del Napoli: Gasperini in pole

Allenatore Napoli, c'è Gasperini che in agenda un appuntamento che potrebbe cambiargli la vita professionale e riguarda la finale di Europa League. Il tecnico è ancora sotto contratto con l'Atalanta fino al 2025, ma nei giorni scorsi ha avuto un contatto positivo con il Napoli.

Nel colloquio con la dirigenza azzurra ha lasciato intendere Gasperini che non avrebbe (eventualmente) problemi a lasciarsi con Percassi e l'Atalanta dopo 8 anni. Ma aprire un ciclo con un tecnico di 68 anni è uno dei dubbi di De Laurentiis e Chiavelli: anche se le doti di Gasperini non sono affatto in discussione.