Allegri si è pentito: ora vuole rispondere alle contestazione disciplinare della Juve!

Max Allegri si è pentito! Lo svela oggi il Corriere della Sera in edicola, secondo cui l'allenatore della Juventus - appena esonerato dopo lo sfogo in finale di Coppa Italia - tornerebbe volentieri indietro per evitare di essere cacciato poco prima della fine del campionato.

In settimana, invece, i legali di Allegri dovrebbero far pervenire al club la risposta alle contestazioni disciplinari mosse al tecnico. Che, pur avvistato in garbati e sorridenti saluti con i tifosi, in città, sembra pentito per come sia finita la storia. Per dire, gli sarebbe piaciuto salutare l’Allianz un’ultima volta, contro il Monza, da fresco vincitore della Coppa Italia. La sigla di chiusura, invece, resteranno quegli istanti surreali, isterici e tristi, all’Olimpico: peccato.