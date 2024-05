Calciomercato Napoli: Manna ha definito il numero minimo di acquisti da fare

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, il Napoli ha individuato quali sono le priorità per rinforzare adeguatamente la squadra nella sessione di calciomercato che sta per iniziare. Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe deciso il numero di acquisti base per rendere l'organico pronto. Nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis ha praticamente annunciato che ci sarà una rifondazione.

Quanti acquisti farà il Napoli?

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe in mente di fare almeno cinque acquisti nella prossima sessione di mercato. In particolare, il nuovo. direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato già i settori in cui intervenire senza indugio per rendere subito competitivo l'organico. Si prenderanno infatti due difensori, due centrocampisti ed ovviamente un attaccante al posto del partente Victor Osimhen.