Di Lorenzo, sfogo clamoroso: "Chissà se è vero? Che vergogna, squallidi!" | FOTO

Clamoroso sfogo di Giovanni Di Lorenzo! Il capitano del Napoli ha preso la parola su Instagram per scagliarsi contro le notizie circolate in questi giorni e più precisamente contro un articolo pubblicato questa mattina sul Corriere del Mezzogiorno a firma di Vittorio Zambardino.

Di Lorenzo si sfoga su Instagram

Nell'articolo del Corriere del Mezzogiorno si legge, a proposito di Di Lorenzo e della sua assenza ieri a Firenze:

"C’è un’aria dimessa, nonostante a Firenze siano convinti di aver raggiunto il Gotha del calcio. Tifo e atmosfera da fine campionato, Napoli con facce da funerale. Di Lorenzo assente all’ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiamo ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento — qui non siamo fautori della formattazione della squadra, del «licenziali tutti». Sono bestialità che non tengono conto né dei valori reali né dei conti. Il primo compito del prossimo allenatore sarà rimettere insieme i cocci buoni della squadra e rimotivarli".

Proprio quelle parole "chissà se è vero" hanno fatto imbestialire Giovanni Di Lorenzo, che ieri non ha potuto partecipare alla partita Fiorentina-Napoli appunto per un problema di gastroenterite. Il capitano del Napoli non ha tollerato che venisse messa in dubbio la sua professionalità e la veridicità del suo problema intestinale.

E così oggi Di Lorenzo si è sfogato su Instagram. Rispostando l'articolo, ha commentato pubblicamente: "Chissà se è vero...". CHE VERGOGNA! Squallidi".