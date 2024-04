Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Le ultimissime su Conte, Pioli e mister X

Nuovo allenatore Napoli 2024, via alle notizie di calciomercato Napoli che riguardano la scelta che andrà a fare il presidente Aurelio De Laurentiis per il futuro e le prossime stagioni del suo club. Dopo tanto caos e diverse scelte poi bocciate in questa stagione è pronto a partire un nuovo progetto con il prossimo allenatore del Napoli pronto a mettersi la squadra sulle spalle e andare ad ottenere qualcosa di importane per il futuro.

Ci sono delle nuove notizie su questi retroscena e sulla domanda che si fanno soprattutto i tifosi azzurri: chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Arrivano ora degli aggiornamenti proprio in merito a questa scelta che può essere decisiva in vista del prossimo anno. Occhio a quello che può accadere da un momento all'altro ora per la panchina azzurra con tanti nomi che circolano: Antonio Conte, Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e occhio alla sorpresa con un mister X con un nome totalmente fuori orbita che ADL può decidere di prendere stupendo tutti.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli, le ultime notizie

Nuovo allenatore Napoli - E' stata una stagione piuttosto deludente per i tifosi del Napoli che hanno subito rimosso la grande annata Scudetto visti i pessimi risultati che sono arrivati quest'anno. Ha fatto mea culpa ADL che ha già fatto anche partire la rivoluzione del calcio Napoli con un nuovo progetto avviato. Si riparte dal giovanisimo direttore sportivo Giovanni Manna che arriva dalla Juve e ora la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Una lunga lista di nomi che ci sono in questo momento con Conte, Italiano e Pioli i favoriti, ma occhio sempre alle sorprese e i colpi di scena con il presidente De Laurentiis.

Il prossimo allenatore del Napoli sembra che sarà ancora una volta un profilo italiano che conosce già bene il campionato di Serie A e con voglia di rivalsa. Ecco perché allora il club azzurro potrebbe avere già le idee piuttosto chiare riguardo la scelta che può già essere stata fatta. Ci sono quindi ora delle importanti notizie con le ultimissime che arrivano dall'edizione odierna di lunedì 15 aprile dai giornali Nazionali.

Pare che per il ruolo di prossimo allenatore Napoli ci sia ora Stefano Pioli pronto ad essere la prima scelta a discapito di Italiano, ma solo se non dovesse esserci accordo con Antonio Conte che come allenatore del Napoli resta il sogno del presidente ADL che tanto lo stima come già tutti sanno.

nuovo allenatore Napoli

Antonio Conte allenatore Napoli

Antonio Conte allenatore Napoli per la stagione 2024-25. E' questo quello che si augra il presidente del club azzurro e anche gran parte della tifoseria che chiedono ora un tecnico di carattere per il prossimo anno dopo i disastri di questa stagione. Ormai non è più un segreto e fino alla fine arriveranno rilanci da parte di ADL per convincere Conte a diventare il nuovo allenatore Napoli 2024. Possibile un colpo da cinema vero e proprio in occasione della data del 4 maggio 2024, quando ci sarà il lancio del film scudetto del Napoli.

Conte Napoli

Quote allenatore Napoli

Queste al momento le indicazioni secondo i bookamkers di riferimento in Italia per quanto riguarda le quote allenatore Napoli per la prossima stagione: