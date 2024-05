Repubblica annuncia: Conte non sarà l'allenatore del Napoli! Ecco perché ha deciso di sfilarsi dal casting di De Laurentiis

Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore del Napoli annuncia questa mattina Repubblica che spiega i motivi per cui il tecnico pugliese si sia praticamente sfilato dal casting del presidente De Laurentiis. Non è un mistero che da settimane ci siano stati contatti senza però trovare un acordo di base sul quale lavorare. Al momento dunque - sottolinea Repubblica - tra i nomi candidati a guidare il napoli la prossima stagione non ci sarà Conte.

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica su Antonio Conte:

"Antonio Conte ha deciso di sfilarsi dalla short list dei pretendenti alla panchina del Napoli, stanco di essere messo in concorrenza da Aurelio De Laurentiis con colleghi di cui ha grande stima, ma che non possono vantare un curriculum paragonabile a quello dell’ex ct della Nazionale. Non sarà dunque il tecnico pugliese a occuparsi della difficile ricostruzione azzurra.

È andata più o meno così, anche se il Napoli ha comunque fatto arrivare negli ultimi mesi dei segnali indiretti a Conte, mentre però De Laurentiis contattava con la sua strategia del casting altri candidati: i nomi circolati finora e pure qualcuno in più, Sarri, De Zerbi e Farioli. L’ex ct s’è trovato quindi nella situazione inusuale di essere ritenuto uno dei tanti e il tam tam mediatico in cui è stato coinvolto l’ha infastidito.

Per questo la corda è stata prima tirata troppo e ora si sta per spezzare, per il tecnico. Lui la sua parte per arrivare in azzurro era certo di averla fattae si è sentito come un peso massimo della boxe sul ring con un leggero".