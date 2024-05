Svolta Allenatore Napoli, Il Mattino - Accordo con Italiano! ADL l'aveva già scelto 12 mesi fa

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis prosegue personalmente la ricerca del nuovo allenatore del Napoli e occhio a quello che annuncia Il Mattino, perché torna a sorpresa in alto il nome di Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli.

Allenatore Napoli: Italiano di nuovo in pole

ADL è sicuro di aver già in tasca il sì di Vincenzo Italiano, con un accordo di massima già raggiunto proprio da Manna. Ne ha parlato anche con Commisso, a cui è legato da amicizia profonda: stavolta, la Fiorentina non alza barricate, sa che il ciclo di Italiano in viola è finito ed è in scadenza di contratto il prossimo mese. Il Napoli, come dice Il Mattino, offre un biennale con opzione per il terzo anno che è "congelato" fino alla finale di Conference League tra la Fiorentina e Olympiacos. E, in linea di massima, intoppi contrattuali non ce ne sono: insomma, è tutto nelle mani di De Laurentiis, visto che il sì di Italiano per il grande balzo appare scontato. Era già stato scelto lo scorso anno e magari, 12 mesi dopo, il cerchio del destino potrebbe chiudersi.