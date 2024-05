Conte-Napoli, Ferrara: "Io non c'entro niente, smentisco tutto! Spero si faccia, ma non sono coinvolto"

Nuovo allenatore Napoli, Antonio Conte in azzurro con Ciro Ferrara come vice? A rispondere è direttamente l’ex difensore oggi opinionista DAZN presente proprio negli studi dell’emittente per il post partita di Roma-Genoa.

Conte-Napoli, Ferrara smentisce suo coinvolgimento come vice

Ferrara, in realtà, ne ha approfittato per smentire il tutto. Soprattutto perché si era frainteso un suo messaggio social per un possibile addio a DAZN proprio per seguire Conte in quest'avventura: "Voglio chiarire - esordisce Ferrara - che Antonio ha un suo staff e questa è la prima cosa. Seconda: pur essendo amico di Antonio, non ne abbiamo mai parlato. Non so se andrà o meno a Napoli, me lo auguro per lui e per la squadra perché credo che sia il profilo giusto. Il resto non esiste: so chi ha messo la voce in giro tirandomi in ballo perché sono amico di Antonio, abitiamo a Torino e abbiamo giocato insieme. Hanno associato questa cosa, ma non è assolutamente vero che sono coinvolto e ci tengo a chiarire".