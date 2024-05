Quando si gioca Napoli-Lecce? Repubblica svela data ed orario

Napoli - Quando si giocherà Napoli-Lecce? L'edizione odierna di Repubblica svela data ed orario dell'ultima gara di campionato in programma il prossimo weekend allo stadio Maradona:

"Gli azzurri si sono arresi del resto da tempo e aspettano con ansia il rompete le righe dell’ultima gara del campionato in programma contro il Lecce, che quasi sicuramente andrà in scena sabato pomeriggio (alle ore 15) al Maradona. Manca soltanto l’ufficialità da parte della Lega Calcio, che è attesa per stamattina".