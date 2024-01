Libri da leggere per tifosi del Napoli

Vuoi leggere un libro e non sai come scegliere? Se sei tifoso del Napoli, ecco una lista dei migliori libri da leggere in vendita online. Una selezione di libri adatti ad un tifoso del Napoli, per adulti e bambini, ideale per fare un regalo agli altri o a sè stessi.

Libri da leggere sul calcio Napoli

Passiamo ai libri. Se sei interessato ad un libro in particolare, clicca sulla foto oppure sul link.

"Il Napoli di Luciano Spalletti. Analisi tattica di un successo", di Luca D'Amato, 1 gennaio 2023, YouCoach.

Non sono molti gli allenatori capaci di articolare il perché della propria filosofia in modo chiaro e preciso: questi allenatori non si concentrano solo sui risultati a breve termine, bensì lavorano con uno scopo più grande in mente. Luciano Spalletti fa parte di questa ristretta cerchia di tecnici e il Napoli della stagione 2022/23 è a sua immagine e somiglianza. "Il Napoli di Luciano Spalletti" studia in modo approfondito le macro e micro variabili del gioco dei partenopei e ha l’ambizione di afferrare il pensiero calcistico Spalletti, fotografando gli elementi che hanno contribuito a definire l’identità di gioco unica e distintiva dei campioni d’Italia della stagione 2022/23. Il libro è il risultato di uno studio approfondito, minuzioso e attento, mosso non solo dalla passione per l’analisi tattica ma anche dal desiderio di provare ad interpretare le sfumature e le motivazioni che hanno dato forma alla filosofia di gioco di Luciano Spalletti. A supporto sono state inserite 10 esercitazioni per aiutare gli allenatori nell'attuare in campo princìpi esposti nel libro. "Un lavoro fedele e approfondito che espone anche con chiarezza le soluzioni in gara, frutto di studio, programmazione e applicazione che nel tempo Luciano e il suo staff hanno messo in atto." Prefazione di Maurizio Viscidi, Coordinatore tecnico nazionali giovanili FIGC.

"I campioni del grande Napoli. Dalla fondazione al terzo scudetto", di Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo, 11 maggio 2023, Newton Compton Editori.

Fuoriclasse, fenomeni, capitani coraggiosi o di lungo corso, leader in campo e riferimento per compagni e tifosi: ecco il libro dei ricordi che raccoglie i cento anni di storia del Napoli. Qui vengono raccolte le gesta e i sentimenti dei campioni, i retroscena relativi al loro arrivo in azzurro, gli aneddoti inediti, le frasi celebri, i migliori gol e le partite indimenticabili. Campioni che sono tali per la loro superiorità nel rettangolo verde, l'incredibile dedizione alla causa partenopea, o anche solo la scintilla di amore eterno scoccata in un attimo con il popolo azzurro: da Higuaín a Osimhen, Maradona e Cavani, tanto per citarne alcuni. E insieme a loro, una retrospettiva di altri "indimenticabili" del Napoli, scelti tra i dirigenti, presidenti e allenatori che hanno reso preziosa e unica la storia della squadra. Storia e gesta dei campioni azzurri entrati nella leggenda fino alla conquista del terzo scudetto Maradona, Careca, Jeppson, Pesaola, Lavezzi, Cavani, Hamšík, Insigne, Osimhen, Kvaratskhelia, Mertens... e tutti i campioni d'Italia.

"Storia del Napoli. Una squadra, una città, una fede", di Gigi Di Fiore, 22 maggio 2023, Nuova edizione di UTET.

Tra le tifoserie più passionali e pittoresche del mondo, il Napoli ha sicuramente un posto d'onore. Per rendersene conto, basta entrare allo stadio San Paolo durante una partita: il Napoli è diverso dalla maggior parte dei club professionistici. Squadra dalla chiara connotazione identitaria, l'amore con la città ha radici profonde che si diramano sotto il tessuto cittadino, dal Vomero, passando per i Quartieri spagnoli, giù fino al mare. Ed è proprio qui che inizia la storia del calcio a Napoli, quando sul finire dell'Ottocento un gruppo di marinai inglesi allestisce un campo vicino al porto, al Mandracchio. Dalla nascita del club nel 1926 è un susseguirsi di imprese gloriose e rovinose disfatte: un moto armonico del tutto simile a quello della città. Il Napoli, infatti, finisce per incarnare fino in fondo gli eccessi e le contraddizioni, sociologiche e culturali, di un'intera metropoli. Squadra popolare e inter-classista, che accomuna nella "malattia" del tifo il sottoproletario, l'operaio, il professionista e l'uomo di cultura, diventa subito strumento e simbolo del riscatto rivendicato da una ex capitale mortificata nei suoi antichi splendori, da anni trasformati in pregiudizi. Squadra condizionata dal contesto sociale urbano, anche negli aspetti deteriori, come ha dimostrato in alcuni momenti l'inquietante ombra dei clan della camorra. Con il consueto rigore, Gigi Di Fiore ricostruisce l'avventurosa Storia del Napoli. La storia dei suoi istrionici presidenti, da Achille Lauro ad Aurelio De Laurentiis, e soprattutto la storia dei suoi molti campioni, da Sallustro a Sívori, da Zoff a Krol, fino a Cavani, Lavezzi, Higuaín, e ai protagonisti dell'epica cavalcata del terzo scudetto come Osimhen e Kvaratskhelia. Su tutti, naturalmente, splende la stella Maradona, fuoriclasse controverso, protagonista della stagione più gloriosa della squadra, mito ed espressione congeniale di una città unica al mondo. Nuova edizione per il terzo scudetto.

"Il Napoli è tornato campione. Fotoromanzo dello scudetto", di Liberato Ferrara e Pietro Mosca, 30 aprile 2023, M&M Editori.

Libro di fotografie. Alzi la mano chi ad agosto sperava lontanamente in un campionato esaltante. Al massimo era lecito sognare una qualificazione in zona Champions. Invece… Lo scudetto numero 3 è molto differente dai primi due. Ai tempi di Maradona i titoli erano stati programmati. Per vincerli il Napoli si indebitò fino ad arrivare al fallimento. Questo scudetto a sorpresa dopo un’estate che aveva visto i tifosi sul piede di guerra. Tanti addii importanti, tante scommesse in entrata. È successo l’imponderabile al punto che c’è chi è rimasto deluso per non aver centrato anche la Champions. In ogni caso un’attesa durata 33 anni.

"Era de Maggio. Napoli 1987/1990. Edizione illustrata", di Luciano Ferrara, 18 maggio 2023.

Era de Maggio è il catalogo dei primi due scudetti del Calcio Napoli, del 1987 e del 1990, il Napoli di Diego Armando Maradona, raccontati da 100 scatti, in bianco/nero e a colori, del maestro Luciano Ferrara, per far rivivere il tempo della gioia impressa sui volti del popolo dei quartieri di Napoli, nei vicoli e nelle piazze colme di bandiere azzurre, che si sfilano per tre giornate consecutive. Era de Maggio è un catalogo straordinario, attimi della passione di un popolo per la sua squadra di calcio e per il suo grande mito, Maradona, come ci racconta Erri De Luca: «Di Luciano Ferrara… Poi c’è la foto presa di spalle di un ragazzo argentino che sale i gradini di uno stadio di calcio. Quei pochi passi cambiano l’orologio di Napoli. Prima era in ritardo, andava indietro. Subito dopo eccolo segnare un’ora in anticipo sul tempo. Napoli ha avuto un suo fuso orario indipendente dal resto d’Italia. Quei gradini saliti alla svelta la scaraventano nel suo futuro. Rivedo il fotogramma e riconosco una profezia». Era de Maggio contiene i testi di: Gigi Di Fiore, Maurizio Braucci, Januaria Piromallo, Simona Frasca, Rosanna Petrillo, Angela Cerritello, Erri De Luca.

"Napoli torna campione. I gol del terzo scudetto", disegni di Paolo Cataldi, testi di Anna Trieste, 11 luglio 2023.

Le tappe della vittoria in disegni e parole. Tutti i gol decisivi che hanno portato il Napoli a vincere il terzo Scudetto, raccontati con sagacia e competenza da Anna Trieste, giornalista sportiva con migliaia di follower, e disegnati da Paolo Castaldi, già autore di Diego Armando Maradona. Le azioni di gioco sono visualizzate con efficacia, chiarezza e spettacolarità attraverso un unico sguardo a volo d’uccello sul campo e commentate da testi precisi e pieni di passione. Perché il Napoli non è soltanto una squadra: il Napoli è un credo. Trasversale, totalizzante, capace di unire uomini e donne, adulti e bambini, di ogni classe sociale e colore politico. Lo spirito del Napoli e il senso di appartenenza che anima i suoi sostenitori riempiono ogni pagina di questo libro, racconto e celebrazione di una formazione generosa, nel gioco come con i propri tifosi.

"100 fatti incredibili sul calcio, edizione Napoli", di Mister Lucio, 10 gennaio 2024. Include Bonus e Quiz.

Credi di essere un vero tifoso del Napoli? Hai mai desiderato svelare i segreti più nascosti del Calcio Napoli? Conosci davvero le origini del nostro amato ciuccio come simbolo di squadra? E la storia di quando la "N" è comparsa sul petto? Ti garantisco che quello che stai per scoprire è qualcosa di veramente incredibile! Non ci crederai mai a ciò che troverai in questo libro straordinario! Se consideri te stesso un autentico tifoso del Napoli, devi assolutamente immergerti in questi 100 fatti incredibili che rappresentano il segreto per stupire amici e parenti tifosi come te. Pensa un attimo... qualsiasi appassionato rimarrebbe a bocca aperta nello scoprire: La primissima radiocronaca di calcio durante Napoli-Lazio. L'incredibile episodio dell'arbitro che si finse morto durante Salernitana-Napoli. Il bluff avvincente per l'acquisto di Diego Armando Maradona. La straordinaria nascita della prima mascotte del Napoli. Testimonianze di storici tifosi del Napoli come Massimo Troisi e Totò. E c'è molto, molto di più! Ma la storia non finisce qui! Mister Lucio è entusiasta di regalarti due bonus esclusivi che ti lasceranno letteralmente senza parole. Sono doni unici che metteranno alla prova la tua conoscenza e ti regaleranno un'esperienza unica. Questo libro non è solo una raccolta di fatti incredibili, è un tributo speciale al Napoli creato appositamente per giovani e adulti. Unisce le generazioni e accende la passione per il calcio, rendendolo il regalo perfetto per ogni vero tifoso Azzurro. Cosa stai aspettando? Approfondisci le tue conoscenze sulla storia del Calcio Napoli e preparati a stupire amici, parenti e appassionati con quello che gli svelerai!

Libri per bambini napoletani

Infine, una selezione di libri per bambini, libri da leggere, libri da colorare e libri con giochi e quiz sul Napoli calcio per imparare divertendosi.

" Colora i campioni. Tutti i protagonisti dello scudetto... e molto di più ". Album da colorare con passatempi e giochi

" Il libro del piccolo tifoso napoletano ". Dai 4 ai 7 anni. Disegni da colorare, giochi, curiosità e passatempi

"Napoli, Un sogno nel cuore". Curiosità, giochi, cruciverba e quiz per rivivere un anno da campioni

