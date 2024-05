Contatti con Allegri, in settimana può arrivare la firma

Calciomercato - E' il momento decisivo per il futuro di Massimiliano Allegri che è in cerca di una nuova squadra dopo l'esonero con la Juventus. Il tecnico toscano può restare in Europa e anche in Serie A.

Calciomercato: Allegri al Bayern Monaco? Le ultime

Come rivelato da Nicola Semeraro ora è il momento di Allegri che in questi giorni si è anche proposto al Bayern Monaco con cui ha avuto dei contatti e adesso si cerca di capire cosa accadrà. Perché è attesa proprio nei prossimi giorni una risposta del Bayern Monaco che sceglierà il nuovo allenatore e occhio ad Allegri che è in lista ora e può già firmare dopo essersi liberato con la Juve.