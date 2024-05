Terremoto Napoli oggi: paura nella notte per la popolazione, tremano i Campi Flegrei

Terremoto Napoli oggi - Ancora uno sciame sismico nel cuore della notte a Napoli, precisamente sempre nella zona dei Campi Flegrei. Terremoto a Napoli, il più forte si è verificato alle ore 3:56 ed era di magnitudo 2.2 con epicentro nei pressi della Solfatara.

Terremoto a Napoli oggi, le ultime

Spaventata la popolazione nella notte che ha svegliato tutti per il terremoto che si è verificato alle ore 3:56 nella zona Campi Flegrei. A seguire c'è stato un altro alle ore 4:14 nella zona di via Solfatara da un’altra di magnitudo 2 ad una profondità di 2,4 chilometri.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che, finora, lo sciame in via preliminare è composto da 8 sisma. Gli eventi tellurici sono stati avvertiti dalla popolazione a Pozzuoli, Arco Felice, Quarto, Pianura, Agnano e Bagnoli, svegliati nel sonno. Come riporta Il Mattino, da inizio anno nella zona dei Campi Flegrei la sala di Napoli dell’Ingv ha rilevato 2.995 terremoti, la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo.