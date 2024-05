CorSport - De Laurentiis ha scelto Gasperini: c'è l'ok anche del tecnico, decisivo il vertice con l'Atalanta

Il Napoli ha scelto Gian Piero Gasperini come allenatore si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Aurelio De Laurentiis ha dunque rotto gli indugi per quanto riguarda la guida tecnica mettendo in cima alla lista il tecnico dell'Atalanta. Il conto alla rovescia è già iniziato, Gasperini dopo la finale di Europa League si incontrerà con Percassi per capire se sarà possibile l'addio. Tra lui e la Dea c'è ancora un altro anno di contratto. Il tecnico ha già dato la disponibilità a De Laurentiis, ma serve però il via libera da parte degli orobici.

Gasperini allenatore del Napoli

