I migliori libri sullo scudetto del Napoli in offerta con spedizione gratis

Il terzo scudetto del Napoli resterà per sempre nella memoria di tutti i tifosi napoletani, a Napoli, in Italia e nel mondo. La gioia sprigionata in città dopo 33 anni di attesa ha dato vita ad una festa senza precedenti e solo adesso si comincia a realizzare piano piano quello che è successo.

Se però non volete dimenticare proprio nulla di questa annata straordinaria, potete rivivere le emozioni della stagione 2022-2023 del Napoli leggendo uno dei tanti libri sullo scudetto pubblicati nelle ultime settimane. Li potete acquistare tutti su Amazon con spedizione gratis inclusa nel prezzo.

Ecco dunque i migliori libri sullo scudetto del Napoli. Per ogni libro potete guardare la copertina e leggerne un breve estratto.

Il primo libro che vi proponiamo si intitola "La notte prima", è scritto da Massimo Ugolini con racconti di Maurizio De Giovanni ed è edito da Cairo.

È una lunga notte, quella che precede la conquista del terzo scudetto nella storia del Napoli; una notte indimenticabile, attesa per trentatré anni, raccontata da un giovane tassista con il «bernoccolo» del giornalismo. Una notte passata girando per la città che vive una veglia insonne, tra amici di una vita, colleghi con tante storie da riportare, ospiti illustri e inattesi, ritorni nostalgici obbligati, scenari inconsueti, rivelazioni inedite. Il tutto con lo sguardo commosso e complice verso i protagonisti che hanno attraversato le vicende della squadra napoletana: giocatori, dirigenti, allenatori di cui scopriamo, grazie all’occhio privilegiato di un insolito testimone, grandi gioie e piccole debolezze, narrate con affettuosa partecipazione. Tutto in una notte per provare a descrivere, con un’angolazione differente, il rapporto di un’intera città con la sua squadra e i suoi idoli, tra contraddizioni e difficoltà ma anche con le qualità e i valori che hanno sempre fatto innamorare chiunque abbia giocato a quelle latitudini. Una carrellata vissuta dal tramonto all’alba per delineare una passione inesauribile e trasversale tra ambienti diversissimi e sensibilità solo apparentemente lontane, dai quartieri periferici ai palazzi nobiliari sul mare, tutti accomunati dalla lealtà e dall’amore verso una squadra di nuovo vincente anche senza il genio funambolico e irripetibile di Diego Armando Maradona.

Il secondo libro sullo scudetto Napoli si intitola "Napoli campione - Lo scudetto di un emigrante", scritto da Mimmo Pesce ed edito da Cairo.

E alla fine… la capolista se n’è andata, ’goulammamt! Abbiamo vinto il nostro terzo scudetto, e alcuni antichi saggi lo sapevano da tempo. Io sono uno di loro, e quello che tenete tra le mani è il libro in cui fornisco finalmente le prove delle mie facoltà paranormali (infatti l’ho scritto con la stagione ancora in corso e senza la matematica certezza del titolo, altrimenti non sarebbe uscito in tempo per la fine del campionato). Ma è anche il libro in cui vi racconto come vive il trionfo un tifoso in trasferta da sempre. Un napoletano di Boscotrecase partito con la famiglia all’età di tre anni, destinazione Milano. Un emigrante, finito a un certo punto della vita a indossare costumi e parrucche in una trasmissione tv lombarda piena di milanisti, interisti e juventini. Quel bambino che a scuola si vergognava di svelare le sue origini, e che oggi invece è così fiero di sfoggiare l’accento della famiglia Pesacane. Tra queste pagine scoprirete anche cosa penso dei giocatori più importanti della squadra campione d’Italia (spoiler: alcuni sono dei pipponi!), vi dirò la mia sulla società (a rischio di querela), e farò anche una bella panoramica dei miei colleghi di QSVS (sarò spietato). Ma non solo. Vi parlerò di scudetti persi in albergo, di partite storiche, di calciatori innominabili. Rivivremo assieme i momenti salienti di questa incredibile stagione. E infine vi porterò nel futuro. Là dove noi veggenti, alla maniera di Mago Merlino, siamo soliti raccogliere informazioni che poi distribuiamo nel presente. Condannati a non essere creduti. E invece è tutto vero, soprattutto questa volta. Sventoliamo il bandierone: il Napoli è campione!