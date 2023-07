La nuova maglia ufficiale SSC Napoli costa 130 euro. Un prezzo non esattamente abbordabile.

Per fortuna, però, anche quest'anno la SSC Napoli ha messo in vendita le nuove maglie 2023-2024 anche in versione replica: si tratta di una maglia esattamente identica a quella originale, ma con una vestibilità diversa e meno aderente, prodotta con materiali differenti.

Il prezzo della nuova maglia SSC Napoli in versione replica è di soli 49 euro, ai quali vanno aggiunti 7,90 euro di costi di spedizione.