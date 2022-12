Risiko Napoli, nasce il nuovo gioco da tavolo: sfida tra i quartieri della città!

Avete mai giocato a Risiko? È uno dei giochi da tavolo più famosi al mondo, nato in Italia negli anni '60 e poi rapidamente diffusosi in tutte le parti del mondo come miglior gioco di strategia per grandi e bambini, adatto alle famiglie e ai gruppi di amici.

Forse non sapevate, però, che è nato il nuovo Risiko Napoli! La Spin Master, casa produttrice del gioco, ha infatti messo in commercio una nuovissima versione del gioco Risiko interamente ambientata a Napoli!

Risiko Napoli

Risiko Napoli è il classico gioco di strategia che tutti conoscono e amano, ma in un'edizione speciale e originale, ambientata nella città di Napoli. Questa versione per 3-4 giocatori include carte "Territori" raffiguranti gli iconici quartieri di Napoli e carte "Obiettivi" ispirate alla "storica rivalità tra i quartieri di questa famosa città italiana", come recita la scheda illustrativa del gioco.

Clicca sulla foto

Risiko Napoli

Sul tabellone, il campo di battaglia è la mappa della città e del suo stupendo golfo. Scegliete con quale delle due modalità giocare: nella prima, vince il giocatore che riesce a sconfiggere tutti gli avversari; nella seconda, potrete utilizzare la regola Time Attack.

Questo gioco da tavolo per bambini dai 10 anni in su è stato in grado di far divertire davvero chiunque nel corso del tempo. Se ami i giochi da tavolo classici, è il momento di esplorare la città di Napoli con questa edizione di RisiKo! Un Board game per adulti e bambini dai 10 anni in su. Tutto ciò di cui avete bisogno per cominciare a giocare sono 3-4 giocatori.

Clicca sulla foto

Risiko Napoli

Sconti e offerte sul nuovo Risiko Napoli

Il nuovo Risiko Napoli è in vendita ad un prezzo ufficiale di 39,33 euro. Abbiamo una buona notizia, però: in questi giorni, ancora per poco, potete approfittare di uno sconto del 21% Black Friday. Cliccando su Risiko Napoli puoi acquistare il gioco da tavolo ad un nuovo prezzo scontato di 30,99 euro!

In qualità di partner del Programma Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 riceve una piccola percentuale dagli acquisti idonei, senza alcun sovrapprezzo per chi acquista.