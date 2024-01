Cicciobello Maradona: nuovo regalo per bambini e cimelio da collezione! Prezzo e link

Napoli, arriva il nuovo Cicciobello Maradona! Reaglo ideale per bambini e pezzo da collezione unico, destinato a diventare un'icona tra i tifosi napoletani. Si tratta di un prodotto ufficiale Cicciobello - marchio originale made in Italy dal 1962 - in collaborazione con D10S, la linea ufficiale Diego Armando Maradona.

Cicciobello lancia la linea dedicata a Maradona con un nuovo bambolotto in maglia azzurra e capelli ricci. Uno dei giocattoli più famosi del mondo dedica una bambola a Diego Armando Maradona, con una rivisitazione del prodotto Giochi Preziosi pensato per i più piccoli, ma anche come pezzo da collezione per i tifosi del Napoli adulti, che potranno assicurarsi ad un prezzo modico quello che domani potrebbe diventare un vero e proprio cimelio. Clicca sulla foto per maggiori informazioni.

La bambola ha le sembianze e le caratteristiche di Maradona, con la maglia azzurra, gli occhi scuri e una folta capigliatura nera e riccia. Mantiene le qualità del marchio Cicciobello, proponendo una versione di bambola da 30 centrimetri con corpo soffice, arti e viso in vinile, ciuccio incluso. Il Cicciobello Maradona indossa la maglia azzurra ispirata al Napoli, con tanto di maglietta, pantaloncini e calzerotti da calciatore. Clicca sulla foto qui sotto.

Ed ecco che un giocattolo può diventare anche un pezzo da collezione per appassionati. In qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una minima percentuale dei ricavi idonei.