Simeone verso l'addio? C'è da risolvere il caso Cholito, c'è un'idea che non è il massimo della vita

Calciomercato SSC Napoli - Sul piede di partenza sono in tanti, e nel Napoli uno che potrebbe partire è l'attaccante argentino Giovanni Simeone. Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli, Simeone verso l'addio?

C'è chi è arrivato al capolinea mentale in una piazza a cui ha dato tanto, da cui ha ricevuto tantissimo, ma dalla quale vuole andar via in cerca di nuove sfide. Può esserlo anche Giovanni Simeone: