Repubblica - Dalle docce fredde al ritardo biglietti omaggio: i calciatori si sentono poco assistiti, il retroscena

I calciatori del Napoli si sentono poco assistiti scrive questa mattina Antonio Corbo nell'editoriale su Repubblica. Il giornalista svela alcuni retroscena emblematici sui calciatori che quest'anno non avrebbero praticamente alcun punto di riferimento fuori dal rettangolo verde.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina su Repubblica per quanto riguarda i calciatori azzurri:

"I guasti vanno cercati anche fuori campo. I giocatori si rivolgono a Calzona per la minima necessità. Accadeva anche prima. Sempre e ovunque si sentono poco assistiti. Dall’arrivo in ritardo dei biglietti omaggio, all’impianto Sky, alle docce fredde. In questi anni sono uscite come spifferi le voci più bizzarre. Come se non ci fosse un vicepresidente dedicato dall’alba al tramonto".