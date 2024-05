Inter, clamoroso Lautaro Martinez: "Se non rinnovo questa settimana non so cosa succederà"

Calciomercato - Incredibile quello che sta accadendo in casa Inter con il presidente Zhang che ha messi nei guai economici la società che ora passerà nelle mani del fondo americano Oaktree dopo che la famiglia Suning non è riuscito a ripagare il debito. Una situazione che mette ansia anche ai giocatori migliori e nella festa scudetto parla così Lautaro Martinez sul suo futuro e il rinnovo: “Non so che succederà, sicuramente questa settimana, prima della fine della stagione, dobbiamo cercare un accordo".