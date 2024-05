De Zerbi rompe il silenzio sul suo futuro: "Ecco la verità sul mio addio al Brighton"

Roberto De Zerbi rompe il silenzio! Dopo l'addio al Brighton, ecco le sue prime dichiarazioni in merito a quale sarà il suo futuro da allenatore.

Ultime notizie. Le parole di De Zerbi riportate da Fabrizio Romano: "Ancora non lo so... di sicuro se dovessi restare a casa tre, quattro, cinque mesi, per me non dovrebbero esserci problemi. Questo perché lavorerò, studiando partite, squadre e allenatori diversi. Bisogna costruire conoscenze per restare al top".

Giustificando l'addio al Brighton, De Zerbi ha dichiarato: "La verità? Pensavo che fosse possibile restare. Non c'è nessun'altra squadra dietro il mio addio al Brighton".