TMW - Nome nuovo per il Napoli, occhi sul danese del Salisburgo Kjaergaard! Prezzo e dettagli

Calciomercato - Il Napoli continua il casting per il nuovo centrocampista da prendere a gennaio. Così nel mirino c'è finito anche Maurits Kjaergaard, ventenne danese di proprietà del Red Bull Salisburgo. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Kjaergaard è sempre stato considerato come un possibile predestinato, sin dal suo acquisto, quattro anni fa, dal Lyngby per una cifra vicina ai 2,7 milioni di euro:

"Il Napoli lo ha seguito con attenzione nei mesi scorsi e per gennaio pare più che un'idea, anche se in compagnia di altri identikit come quello di Gronbaek, 2001 del Bodo Glimt che è valutato più o meno la stessa cifra: 15 milioni di euro è la richiesta della Red Bull. Kjaergaard è il capitano della nazionale under21 danese, nelle ultime settimane è stato lontano dai campi da gioco per un infortunio alla spalla"