TicketOne, Bardelli a CN24: "Record assoluto per Napoli-Cagliari, oggi altri biglietti in vendita! Su ricevitorie e settore ospiti aperto..."

Ultime notizie Napoli - Amedeo Bardelli, responsabile sport e business di TicketOne, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Vendita biglietti Napoli-Cagliari e code chilometriche? Dei 55mila presenti allo stadio, la metà saranno abbonati. Ho sentito tante lamentele da parte delle ricevitorie che non sono riuscite a venderli, magari non hanno svuotato la cache della memoria e quindi non si visualizzava la schermata nuova. Ci sono stati circa 500mila persone che sono entrate nella pre-coda di Internet, una cosa mai successa prima. Un record assoluto avere mezzo milione di persone in coda per un evento calcistico italiano”.

Vendita libera diventa inutile? Ha un senso perchè in queste ore il Napoli ha liberato alcuni posti, riservandoli a chi non è in possesso della tessera. Sono pochi posti, ma comunque è qualcosa”.

Settore ospiti aperto ai napoletani? Se ci sarà il divieto di trasferta ai tifosi del Cagliari, che sarà deciso tra oggi e domani, allora il settore ospiti potrà essere aperto ai tifosi del Napoli. Dipende solo dalla Questura”.

Le procedure web della vendita biglietti? Vorrei precisare come avviene, perchè ce ne saranno altre di situazioni così o almeno mi spero visto che ci sarà anche la Champions League. Ieri alle 13.30 si è aperta la pre-coda, una stanza nella quale entrano tutti coloro che accedono alla possibilità di vendita e gli si dà un codice di coda. Chi entra alle 13.31 o 14.59, non c’è un’ordine di priorità perchè sono tutti in quella stanza in attesa dell’apertura della coda effettiva. Alle 15, quando si apre la vendita, si affilia a tutti in modo randomico un numero che poi servirà per l’acquisto del biglietto. Questo per dire che, fino alle 15, non c’è priorità per chi si collega prima e si mette in pre-coda”.

Nuovo stadio a Napoli? Visti questi numeri ne servirebbero 4-5 per contenere tutti i tifosi. Per il Napoli bisogna andare verso un nuovo stadio, moderno e che funzioni. Sono d'accordo con De Laurentiis quando parla di questa possibilità per i tifosi. La gestione di uno stadio come il "Maradona" è molto complessa.