Sky, Modugno anticipa: "Ecco cosa dirà Conte in conferenza stampa"

Ultime notizie Napoli. In vista della conferenza stampa di Antonio Conte, il giornalista Francesco Modugno prova ad anticipare quelle che saranno le parole del tecnico azzurro:

Conte potrebbe dire in conferenza stampa che il Napoli Ã¨ ancora un cantiere aperto che va completato, che Ã¨ arrivato un campionissimo come De Bruyne per il quale perÃ² bisogna trovare gli equilibri tattici giusti e che sono arrivati tanti altri buoni giocatori perÃ² da dimensioni differenti rispetto al Napoli, quindi vanno inseriti e attesi. Uno di questi Ã¨ Noa Lang che in ritiro ha patito un po' di piÃ¹ la fatica, gli manca ancora brillantezza. Immagino possa esserci spazio anche per un discorso sugli addii, come quello di Raspadori. C'Ã¨ anche la questione portiere: quest'anno ci sono due numeri uno e la gestione del portiere sarÃ  un fattore importante nella prossima stagione. C'Ã¨ poi Lukaku: si Ã¨ presentato in ritiro con qualche kiletto in piÃ¹. Magari Conte potrebbe smentirmi. C'Ã¨ Napoli-Olympiakos, la formazione che vedremo in campo sarÃ  la traccia del primo vero Napoli che vedremo. Dei nuovi arrivati, non tutti sono ancora prontissimi.

