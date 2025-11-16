Da Roma - Insigne-Lazio, Sarri in pressing: spunta la cifra dell'ingaggio

Ultime calcio Napoli - Lorenzo Insigne potrebbe presto fare ritorno in Serie A. Dopo l’addio al Toronto FC, alla MLS e agli Stati Uniti, l’ex capitano del Napoli è ora in attesa della giusta occasione nel massimo campionato italiano. La Lazio e Maurizio Sarri, che lo seguono da mesi, lo hanno inserito tra le priorità di mercato. Le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de Il Messaggero vanno in questa direzione:

"Sarri ha aumentato il pressing sul suo ex giocatore già da diversi mesi. Ci sono concrete possibilità di rivederli insieme per almeno sei mesi, con Insigne che percepirebbe uno stipendio da 1,2 milioni di euro, cifra resa disponibile grazie alle cessioni di Tchaouna, Casale e Fares. L’ex attaccante del Toronto è impaziente: è convinto che con Sarri possa tornare a esprimersi ai massimi livelli".