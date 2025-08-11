Ventura: "Mercato Napoli importante: ora ci sono due squadre, ma serve gestire i campioni"

Le Interviste  
Ventura: Mercato Napoli importante: ora ci sono due squadre, ma serve gestire i campioni

Ultime calcio Napoli - Gianpiero Ventura, ex allenatore della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia:

Il Napoli ha fatto un grande mercato, merito di Conte che ha convinto De Laurentiis. Ora il Napoli ha due squadre, ma bisognerà gestire campioni come De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa. Le altre hanno più incognite: il campionato sarà interessante, anche per i cambi in panchina, da Allegri al Milan a Gasperini alla Roma, fino a Chivu all’Inter.

NazionaleServe cambiare sistema, altrimenti sarà difficile ambire a risultati importanti. Dopo il trionfo del 2006 sono arrivate due eliminazioni ai gironi e due mancate qualificazioni ai Mondiali. La rosa di allora era molto più forte. Dobbiamo capire come fare il salto di qualità: oggi, se in una scuola calcio si fanno due allenamenti senza partita, scoppiano polemiche. È un problema culturale. Under 23? Ogni anno ci sono giocatori di qualità, ma il problema è che questo non può essere l’ultimo step prima della prima squadra. Il passaggio alla Serie A richiede un confronto fisico diverso: le realtà Under 23 hanno senso, perché in Primavera il livello di intensità è molto più soft".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top