Oggi alle 12:30 il calendario Serie A TIM 2023-24! Il Napoli campione d'Italia attende la prima avversaria e giocherà un infrasettimanale in più: tutti i criteri

Calendario Serie A Napoli, via alla nuova stagione per gli azzurri che arrivano da Campioni d'Italia alla giornata del calendario Serie A. Tanti criteri da dover rispettare perl a Lega.

Orario sorteggio Calendario Serie A: oggi 5 luglio, alle ore 12.30, si terrà la presentazione del Calendario Serie A 2023/2024. Dove vedere il sorteggio di Serie A? Il programma, condotto dal volto di DAZN Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A. Sarà possibile seguire in diretta calendario Serie A anche su CalcioNapoli24.

Calendario Napoli Serie A 2023 24

Calendario Napoli Serie A 2023/24: il sorteggio

Ultime notizie Serie A - Sorteggio calendario Serie A con il Napoli Campione d'Italia che dovrà difendere il titolo. Nelle prossime ore ci sarà il sorteggio con il calendario Napoli Serie A 2023/24 per svelare tutte le avversarie della prossima stagione della squadra di Rudi Garcia dalla prima alla trentottesima giornata di campionato.

1° giornata:

2° giornata:

3° giornata:

4° giornata:

5° giornata:

6° giornata:

7° giornata:

8° giornata:

9° giornata:

10° giornata:

11° giornata:

12° giornata:

13° giornata:

14° giornata:

15° giornata:

16° giornata:

17° giornata:

18° giornata:

19° giornata:

20° giornata:

21° giornata:

22° giornata:

23° giornata:

24° giornata:

25° giornata:

26° giornata:

27° giornata:

28° giornata:

29° giornata:

30° giornata:

31° giornata:

32° giornata:

33° giornata:

34° giornata:

35° giornata:

36° giornata:

37° giornata:

38° giornata:

Calendario Serie A 2023/2024: i criteri della Lega

Come verrà formato il calendario? La Lega Serie A ha fornito tutti i criteri per la formazione.

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI - FIORENTINA

INTER - MILAN

JUVENTUS - TORINO

LAZIO - ROMA

NAPOLI - SALERNITANA

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

b) Tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;

c) le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano tra loro né incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League e le Società partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni UEFA (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).