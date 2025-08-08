Fava: “Simeone ha sempre dato l’anima in campo. Terrei Raspadori per due motivi. Centrocampo Napoli tra i migliori d' Europa"

Fava: “Simeone ha sempre dato l’anima in campo. Terrei Raspadori per due motivi. Centrocampo Napoli tra i migliori d' Europa

Dino Fava, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Simeone? Sono quei giocatori che piacciono ai tifosi, danno l’anima sempre. Suda la maglia e dà l’anima, è giusto che i tifosi si affezionino e dispiace quando vanno via. Raspadori? Stiamo parlando di un calciatore duttile, giovane e può dare una grossa mano. Il Napoli senza Raspadori, su chi punterei? Sostituire Raspadori non è facile e non capisco perché mandarlo via se non hai un sostituto all'altezza. Con Simeone uno sforzo lo faccio, ma con Raspadori faccio fatica. Il centrocampo? Penso che sia uno dei migliori in Italia e in Europa, ci sono quattro calciatori di spessore e straordinari. Penso che Conte valuterà varie ipotesi nel corso dell’allenamento, fortunatamente per lui ha l’imbarazzo della scelta. 4-4-2, in attacco chi metterei? Oltre a Lukaku, si fa fatica a trovare una seconda punta e, dunque, metterei Raspadori, che non da punti di riferimento e secondo me è quello il suo ruolo. La difesa del Napoli è fortissima? Assolutamente si, è veramente forte, adesso serve la soluzione per farli esprimere al meglio. Sono contento e anche nel reparto difensivo, se arrivano Gutierrez e Juanlu Sanchez, siamo apposto. Il Napoli è veramente una grande squadra.

Novità arbitri? Ho fatto il corso di allenatore e c’era anche un arbitro che spiegava alcune cose. Ci sono delle regole che ancora non sappiamo. Ci sono polemiche inutili, ad oggi con questa novità possiamo toglierci dalla mente tante idee incomplete. Questa novità è bella e ultime per capire le regole dell’arbitro. Ci sono delle regole che per me sono state un fulmine a ciel sereno scoprirle ed è bello chiarirle una volta per tutte. Ci sono stati degli errori con il Var, ma sono diminuiti. Andremo meglio con le spiegazioni"

