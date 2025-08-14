Napoli Olympiacos live segui l'amichevole degli azzurri su CalcioNapoli24: diretta video dalle 17
Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale e video da Castel di Sangro dell'amichevole Napoli-Olympiacos. Dopo sedici giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, ci sarà la settima e ultima amichevole degli azzurri. Oggi 14 agosto allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (calcio d’inizio alle ore 18) la formazione guidata da Antonio Conte affronterà i greci dell'Olympiacos, che milita nel campionato di Super League e che, questa stagione, disputerà la Champions League.
Amichevole Napoli Olympiacos: diretta video da Castel di Sangro
Dalle ore 17:00 saremo in diretta per il pre-partita di Napoli-Olympiacos, visibile su CalcioNapoli24 TV: sia sul canale 79 del digitale terrestre (Napoli e Caserta) che sul nostro canale Youtube. Dopo l'ampio pre-partita dallo stadio di Castel di Sangro con il nostro inviato Claudio Russo, dalle ore 18:00 vi sarà la partita con la LIVE REACTION a cura di Ciro Novellino. Poi, dopo il match, il post-partita con le interviste ai protagonisti e gli Highlights Video di Napoli-Olympiacos. E stileremo i Top & Flop con le pagelle della terza amichevole di stagione.
Ritiro a Castel di Sangro, diretta testuale Napoli-Olympiacos
Probabili formazioni Napoli Olympiacos: le scelte di Conte
È difficile abbozzare delle vere e proprie probabili formazioni per Napoli-Olympiacos, al netto delle assenze per infortuni e problemini fisici.
QUI NAPOLI - Nell’ultimo allenamento aperto alla stampa Antonio Conte ha provato questo undici in partitella
- Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, Lang
Alternando poco prima Politano e De Bruyne con Neres e Lang, per poter schierare assieme i quattro centrocampisti.
Molti azzurri hanno giocato contro il Giugliano in allenamento per mettere minuti nelle gambe, e non saranno schierati contro l'Olympiacos. Curiosità nella scelta del portiere e del difensore centrale dal 1', le scelte potrebbero anche essere indicative in vista del debutto in campionato con il Sassuolo la prossima settimana.
QUI OLYMPIACOS - Nell'ultima amichevole, giocata il 9 agosto contro l'Union Berlino e vinta 1-0, la squadra di Mendilibar si è schierata con un 4-2-3-1:
- Tzolakis; Costinha, Kalogeropoulos, Retsos, Bruno; Hezze, Mouzakitis; Chiquinho, Cabella, Martins; El Kaabi.
Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli
Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.
- Difensori: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo
- Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.
- Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Ambrosino.
Ritiro Napoli 2025, le amichevoli
- 22 luglio: Napoli-Arezzo 0-2 (38' Pattarello rig., 90' Varela)
- 26 luglio: Napoli-Catanzaro 2-1 (5' Raspadori, 7' Lucca rig., 48' Iemmello)
- 3 agosto: Napoli-Brest 1-2 (29’ Ajorque, 33' Ajorque, 63' Lucca)
- 4 agosto: Napoli-Casertana 1-1 (35' Vano, 43' Politano)
- 9 agosto: Napoli-Girona 3-2 (5' Di Lorenzo, 16' De Bruyne, 23' De Bruyne, 34' Stuani, 42' Stuani)
- 10 agosto: Napoli-Sorrento 4-0 (12' Lucca, 22' McTominay, 75' Hasa, 85' Lukaku)
- 13 agosto: Napoli-Giugliano 1-1 (Hasa, Nepi) - allenamento congiunto
- 14 agosto: Napoli-Olympiakos ore 18
I marcatori azzurri:
- 3 gol: Lucca (1 rig.)
- 2 gol: De Bruyne, Hasa
- 1 gol: Lukaku, McTominay, Politano, Di Lorenzo, Raspadori
SSC Napoli-Olympiacos: le probabili formazioni
Di seguito quindi le probabili formazioni di Napoli-Olympiacos:
- Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, McTominay. A disposizione: Meret, Contini, Ferrante, Beukema, Spinazzola, Mazzocchi, Buongiorno, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, Neres, Lang, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
- Probabile formazione Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Kalogeropoulos, Retsos, Bruno; Hezze, Mouzakitis; Chiquinho, Cabella, Martins; El Kaabi. A disposizione: Botis, Ortega, Pirola, Biancone, Vezo, Rodinei, Nascimento, Scipioni, Liatsikouras, Strefezza, Pnevmonidis, Yazici. Allenatore: José Luis Mendilibar.
