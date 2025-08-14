Repubblica - Due ballottaggi per Conte: Milinkovic Savic o Meret, l'altro è in difesa

NapoliÂ -Â Altri due ballottaggi: Meret o Milinkovic-Savic in porta e soprattutto Juan Jesus o Beukema accanto a Rrahmani. Alessandro Buongiorno Ã¨ ancora out (Â«Ma siamo vicini al recupero totale Â» , ha spiegato Conte in merito alle condizioni del difensoreche finora non ha ancora disputato un minuto nei test tra Dimaro e Castel di Sangro) e câ€™Ã¨ curiositÃ per la coppia centrale chedebutterÃ in campionato.

Il match dirÃ molto sulla condizionedel Napoli a nove giorni dalla trasferta di Reggio Emilia e sicuramente lâ€™allenatore si aspetta ulteriori progressi dopo le vittorie contro Girona e Sorrento. Il diesse Manna, intanto, continua a lavorare agli ultimi colpi di mercato che sono necessari per completare lâ€™organico. Miguel Gutierrez Ã¨ atteso per le visite mediche allâ€™inizio della prossima settimana ( lunedÃ¬) per poi mettersi a disposizione e recuperare dopo lâ€™infortunio alla caviglia: sarÃ pronto dopo la sosta di settembre.