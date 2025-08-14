Da Milano - Zielinski può lasciare l'Inter, finora solo club di seconda fascia

Piotr Zielinski è consapevole che con il cambio di guida tecnica e un probabile cambio di modulo i posti in mediana potrebbero ridursi a favore di quelli in attacco, anche se giocare in un centrocampo a due per lui non sarebbe un problema visto che con la sua Nazionale lo fa spesso nel ruolo di costruttore di gioco. Partendo dall'idea che quando ha firmato per l'Inter pensava di avere più minutaggio e fiducia, a maggior ragione adesso si sta guardando intorno per capire se ci possano essere alternative a quella nerazzurra. Nessuna preclusione dunque a salutare, purché sia per una squadra di alto profilo. E finora gli unici sondaggi per lui sono arrivati da club di Premier League e Bundesliga di seconda fascia, respinti. Arriva la conferma da Milano con la notizia dei colleghi FcInterNews.

