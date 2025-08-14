CorSport - Conte fa le prove per il Sassuolo contro l'Olympiacos, dopo l'amichevole due giorni liberi alla squadra

Napoli - Il Corriere dello Sport parla delle prossime ore che seguiranno all'amichevole con l'Olympiacos con Conte che ha preso una decisione:

Il ritiro di Castel di Sangro, dopo quindici giorni di lavoro, sacrifici e partite andrà in archivio oggi con l'ultimo allenamento a porte chiuse e l'ultima amichevole del ciclo estivo. La terza internazionale: alle 18, in un Teofilo Patini come sempre sold out con oltre settemila spettatori, andrà in scena la sfida contro i greci dell'Olympiacos. La squadra allenata dallo spagnolo Mendilibar in cui giocano l'ex difensore della Salernitana, Pirola, reduce dall'Europeo Under 21 insieme con l'attaccante azzurro Ambrosino; il brasiliano Strefezza, appena acquistato dal Como; e l'ex nazionale francese Valbuena, 41 anni il 28 settembre.

Un'altra tappa di avvicinamento al debutto in campionato in programma il 23 agosto al Mapei di Reggio Emilia con il Sassuolo: nove giorni, non pochi e neanche tanti. Per consentire a tutti i giocatori della rosa di acquisire il giusto minutaggio, Conte ha previsto anche un allenamento congiunto a porte chiuse con il Giugliano, altra squadra di Serie C, sulla falsariga degli altri test con Casertana e Sorrento. Per forza di cose anticipato a ieri, considerando che la squadra sarà libera dopo la partita contro l'Olympiacos per almeno un paio di giorni prima di riprendere la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno: 1-1 il finale (con reti di Hasa per il Napoli e Nepi).  

