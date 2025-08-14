Il Mattino - Musah rischia di diventare un Ndoye-bis: anche Conte considera 30 milioni una richiesta elevata

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie che riguardano l'affare Musah da Il Mattino:
Anche la missione a Milanello per Musah sembrava aver portato a un'intesa con il Milan. Ma anche qui si rischia un Ndoye-bis: nel senso che tutti nel Napoli, Conte compreso, considerano i 30 milioni richiesti dai rossoneri una cifra fuori dal mercato. C'è fretta, certo, perché Conte vuole tutti il prima possibile. Nel suo libro «Dare tutto, chiedere tutto» ha ben spiegato le difficoltà dei nuovi arrivati a inserirsi nei meccanismi di una squadra.