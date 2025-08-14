Il Mattino - Musah rischia di diventare un Ndoye-bis: anche Conte considera 30 milioni una richiesta elevata

Rassegna Stampa  
MusahMusah

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie che riguardano l'affare Musah da Il Mattino:

Anche la missione a Milanello per Musah sembrava aver portato a un'intesa con il Milan. Ma anche qui si rischia un Ndoye-bis: nel senso che tutti nel Napoli, Conte compreso, considerano i 30 milioni richiesti dai rossoneri una cifra fuori dal mercato. C'è fretta, certo, perché Conte vuole tutti il prima possibile. Nel suo libro «Dare tutto, chiedere tutto» ha ben spiegato le difficoltà dei nuovi arrivati a inserirsi nei meccanismi di una squadra.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top