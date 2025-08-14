Repubblica - Il Napoli sfida l'Olympiacos, dirà molto sulle scelte di Conte per il Sassuolo

NapoliÂ -Â Lâ€™ appuntamento Ã¨ di quelli importanti. Il Napoli affronta oggi alle 18 lâ€™Olympiacos (diretta su Dazn, Sky e One Football al costo di 9,99 euro) nellâ€™ultima amichevole di precampionato che quindi dirÃ  molto sulle scelte di Conte per lâ€™esordio dei campioni dâ€™Italia contro il Sassuolo.Â SarÃ  una sorta di prova generale, preceduta ieri pomeriggio da un allenamento congiunto ( stavolta a porte chiuse) contro il Giugliano proprio per garantire a tutti i giocatori lo stesso minutaggio. Oggi aumenterÃ  molto quello dei probabili titolari (circa 80â€™) per la trasferta del 23 agosto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Lo scrive Repubblica.

