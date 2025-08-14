Via libera Juanlu Sanchez-Napoli? Moretto: "Wolverhampton e Nottingham puntano su Tchatchoua"

"Giorni importanti per il futuro di Jackson Tchatchoua del Verona. Non solo Nottingham Forest e alcuni club italiani ma anche il Wolverhampton su di lui". Lo ha scritto su X il giornalista Matteo Moretto parlando del futuro dell'esterno del Verona che un anno fa piaceva anche al Napoli. Una notizia, questa, che potrebbe interessare anche la stessa società azzurra. I due club inglesi appena citati, infatti, avevano messo nel mirino proprio lo spagnolo che però vuole solo gli azzurri e ha rifiutato ogni altra destinazione: o il Napoli oppure resterà in Liga.