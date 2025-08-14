Il Mattino - Napoli e Milan su Zinchenko: confidata la voglia di andare via, l'Arsenal dovrà accolarsi metà stipendio

Rassegna Stampa  
ZinchenkoZinchenko

Il Napoli pensa all'occasione Zinchenko che è in uscita dall'Arsenal e Il Mattino svela le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa all'occasione Zinchenko che è in uscita dall'Arsenal e Il Mattino svela le cifre:

Tutti gli occhi ora sono puntati sulla Premier: con gli esuberi e i club inglesi che devono sfoltire le rose a prezzi di saldi. Il Napoli vuole ancora l'esterno offensivo sinistro, tutti i riferimenti di Conte portano a un rinforzo in attacco. Dunque: Zinchenko è uno di quelli offerti. Ma c'è ora anche il Milan in ballo. L'ucraino ha confidato la sua voglia di andare via dall'Arsenal: «La scorsa è stata la peggior stagione della mia vita». Guadagna 7,6 milioni di euro, i Gunners dovrebbero accollarsi la metà. Operazione fattibile negli ultimi giorni di mercato.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top