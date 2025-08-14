Il Mattino - Napoli e Milan su Zinchenko: confidata la voglia di andare via, l'Arsenal dovrà accolarsi metà stipendio

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa all'occasione Zinchenko che è in uscita dall'Arsenal e Il Mattino svela le cifre:

Tutti gli occhi ora sono puntati sulla Premier: con gli esuberi e i club inglesi che devono sfoltire le rose a prezzi di saldi. Il Napoli vuole ancora l'esterno offensivo sinistro, tutti i riferimenti di Conte portano a un rinforzo in attacco. Dunque: Zinchenko è uno di quelli offerti. Ma c'è ora anche il Milan in ballo. L'ucraino ha confidato la sua voglia di andare via dall'Arsenal: «La scorsa è stata la peggior stagione della mia vita». Guadagna 7,6 milioni di euro, i Gunners dovrebbero accollarsi la metà. Operazione fattibile negli ultimi giorni di mercato.