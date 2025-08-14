CorSport - Giorni decisivi per Juanlu Sanchez, nelle prossime ore calerà il sipario

Juanlu SanchezJuanlu Sanchez

Il Napoli prova a chiudere del tutto il colpo Juanlu Sanchez e ora arrivano delle importanti notizie dal Corriere dello Sport

Calciomercato Napoli - Il Napoli prova a chiudere del tutto il colpo Juanlu Sanchez e ora arrivano delle importanti notizie dal Corriere dello Sport:

Sono giorni decisivi anche per risolvere il rebus Juanlu Sanchez. Il ds del Siviglia, Antonio Cordon, ha annunciato in conferenza stampa «sorprese per le trattative che sono in piedi e che sono vere» e tra queste c’è anche quella per l’esterno destro. «Il Siviglia continua ad essere un club in cui molti club europei continuano a guardare. Ci sono cose che si verificano giorno per giorno che sicuramente finiranno per chiudersi». Oltre a Juanlu, il riferimento è anche a Badé che può andare al Leverkusen per 30 milioni. Una cessione quanto prima sarà fondamentale per dare respiro alle casse del club e per accogliere i nuovi acquisti. Il Napoli resta fermo all’ultima offerta di 17 milioni (il Siviglia ne chiede 20) e vorrebbe che, in un senso o nell’altro, il sipario sull’affare calasse nelle prossime ore e comunque non oltre questa settimana.

