Albiol: "Voglio chiudere la carriera in Italia, a Napoli..."

Le Interviste  
Albiol ReinaAlbiol Reina

Parte dell'intervista di Raul Albiol al Corriere dello Sport:

Lei ha lasciato il Napoli per il Villarreal nel 2019: sei stagioni, l'Europa League, la Champions, 198 presenze, l'homenaje che un club riserva ai più grandi ma anche l'amarezza di non giocato neanche un minuto all'ultima giornata. Non convocato contro il Siviglia, la partita dei saluti.  

«Non contavo da tempo per l'allenatore, ma era meglio non forzare le cose. È chiaro che avrei preferito un altro finale, ma il calcio è così».  
 
Ha mai pensato al ritiro?  

«Mai. Mai. Mai. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto».  
 
Aspetta proposte in Italia.  

«Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l'Italia».  

