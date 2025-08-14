CorSport - In chiusura Gutierrez, operazione da 19 milioni: visite mediche a inizio della prossima settimana
Gutierrez
Il Napoli chiude il colpo Gutierrez e il Corriere dello Sport conferma cifre e visite mediche
Il Napoli chiude il colpo Gutierrez e il Corriere dello Sport conferma cifre e visite mediche:
Per la difesa, dopo la chiusura dell’affare Gutierrez col Girona per 18 milioni più 1 di bonus (visite mediche all’inizio della prossima settimana).
