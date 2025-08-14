Il Mattino - Chiesa resta nel mirino del Napoli: il Liverpool darà il via libera alla cessione in un caso

Il Napoli tiene sempre in considerazione la pista Federico Chiesa ma Il Mattino spiega quali sono le condizioni

Resta lì, in un angolo, anche il feeling con Federico Chiesa con il tecnico del Liverpool, Slot, che darà il via libera alla sua cessione solo nel caso dell'arrivo di un'altra punta. In Inghilterra, si sa, sono insaziabili. 

