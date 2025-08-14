Lukaku esaltato dai tifosi, rapporto speciale con De Bruyne: hanno un obiettivo

Benzina azzurra per Romelu Lukaku: «I tifosi mi hanno dato nuova vita e nuova energia proprio mentre in molti mi davano per finito. Napoli è stato l'inizio di una bella storia». L'attaccante si racconta a Radio Crc al tramonto del secondo ritiro. Estate inedita per il belga:

«È la prima volta che svolgo il ritiro con i miei compagni. Lavoriamo tanto, siamo sulla strada giusta, dobbiamo ancora crescere, intanto è bello anche per i tifosi vedere come ci prepariamo ad una stagione così lunga». Nonostante lo scudetto sul petto, il Napoli dovrà resettare in fretta i ricordi: «Siamo stati i più forti l'anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello dover dimostrare di nuovo le nostre capacità. Conte mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra. Questo sarà il nostro approccio. Vogliamo continuare a vincere». Con l'amico De Bruyne il rapporto è speciale: «Lo è sempre stato sin da quando eravamo bambini e penso che si veda anche in campo. Lucca? Ha fatto tanti gol in ritiro, si sta impegnando molto, ci aiuterà e ci darà una grande mano continuando a crescere». Lo scorso anno 14 gol e 10 assist. «Io più altruista? Con l'esperienza il gioco diventa più lento per me ed è più facile leggere le partite». 

