CorSport - Attesa per la formazione di Conte con l'Olympiacos: può diventare un 4-4-2 con i Fab Four in campo

NapoliÂ - Ultime dal Corriere dello Sport sulle scelte di Conte e la formazione del Napoli:

La passerella finale con i greci, perÃ², avrÃ  giocoforza un valore diverso. In linea con quello delle sfide con Brest e Girona: sarÃ  un esame molto piÃ¹ indicativo e soprattutto regalerÃ  dettagli tecnici e tattici rilevanti in vista della prima di campionato. In quest'ottica, saranno decisamente interessanti anche le scelte della formazione che Conte schiererÃ  oggi dall'inizio: il tecnico sta lavorando ormai da tempo a due sistemi di gioco, coniugando con il 4-3-3 anche la formula con i Fab Four di centrocampo. Una sorta di 4-4-2 plastico con Anguissa, Lobotka, McTominay piÃ¹ defilato a sinistra e De Bruyne a sostegno di Lukaku. MancherÃ  Buongiorno, giunto ormai sul rettilineo finale dopo l'intervento per groin pain - dolore inguinale - eseguito a inizio luglio: il rientro in pianta stabile Ã¨ in vista. Napoli-Olympiacos sarÃ  trasmessa in diretta Pay?Per?View al prezzo di 9,99 euro su tre piattaforme: Dazn, Sky Primafila e OneFootball.Â Â 

