Il Mattino - Mazzocchi è talmente un idolo che si fa fatica a darlo via

Le Interviste  
MazzocchiMazzocchi

Calciomercato Napoli - Trattativa ancora ferma al momento per Juanlu Sanchez al Napoli e ora anche Mazzocchi non si muove come racconta Il Mattino:

Mazzocchi è talmente l'idolo della folla che si fa fatica a darlo via. Non è questo, sia chiaro, il motivo per cui la trattativa per Juanlu è a un punto fermo: il Siviglia non se la passa bene, in Liga quando si sgarra con i bilanci arrivano le mannaie e ora gli andalusi non possono fare operazioni in entrata. E allora bisogna attendere ancora: il blitz di giugno di Manna, nella sede del Siviglia, con l'ex juventino Secco, sembrava aver dato una scossa decisiva. Ma si sa, il mercato è pieno di nodi.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top