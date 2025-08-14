Il Mattino - Mazzocchi è talmente un idolo che si fa fatica a darlo via

Calciomercato Napoli - Trattativa ancora ferma al momento per Juanlu Sanchez al Napoli e ora anche Mazzocchi non si muove come racconta Il Mattino:

Mazzocchi è talmente l'idolo della folla che si fa fatica a darlo via. Non è questo, sia chiaro, il motivo per cui la trattativa per Juanlu è a un punto fermo: il Siviglia non se la passa bene, in Liga quando si sgarra con i bilanci arrivano le mannaie e ora gli andalusi non possono fare operazioni in entrata. E allora bisogna attendere ancora: il blitz di giugno di Manna, nella sede del Siviglia, con l'ex juventino Secco, sembrava aver dato una scossa decisiva. Ma si sa, il mercato è pieno di nodi.