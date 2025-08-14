I brand calcistici che valgono di più: il Napoli vola con un +11% rispetto al 2024!

Notizie Napoli - Con la stagione 2025-2026 che sta per prendere ufficialmente il via con la Serie A che vedrà la sua alba sabato 23 agosto alle ore 18:30 con Sassuolo-Napoli, è tempo di bilanci anche a livello economico per le società di Serie A.
La redazione di Calcio&Finanza fa il punto della situazione tra club europei e italiani, portando alla luce un report di Brand Finance in merito a come sono andate le squadre a livello di brand globale, definendone il valore economico. Ecco quanto riportato sul Napoli:
"Il report, che esalta invece il lavoro di Napoli e Roma. Rispettivamente quarta e quinta in classifica, le due società sono quelle che hanno fatto registrare la crescita maggiore in termini percentuali dal 2024, rispettivamente a +11% e +15%. Crolla invece il Torino, ultima tra le italiane analizzate con un -19%.
Brand dei club che valgono di più – La graduatoria del nostro Paese
Di seguito, la classifica completa dei club italiani presenti nel Brand Finance Football 50 2025:
Queste le società presenti nei primi 50 posti in classifica a livello mondiale.
Questa la classifica con le prime 10 posizioni: