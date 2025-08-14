Gazzetta - Pellegrini in scadenza, si sono ridotte le possibilità Napoli con l'arrivo di De Bruyne

Calciomercato NapoliÂ - Arrivano le ultime notizie di Gazzetta dello Sport sulla vicenda Lorenzo Pellegrini:

Poi, certo, bisognerÃ  capire cosa succederÃ  da qui a gennaio prossimo. GiÃ , perchÃ© Pellegrini ha un contratto in scadenza (a circa 6 milioni di euro l'anno, bonus inclusi) e la Roma non sembra affatto intenzionata a rinnovarglielo. La stessa situazione si era presentata anche nel 2021, quando Lorenzo rinnovÃ² per altre 4 stagioni il 2 ottobre. In quella situazione ci fu il ritardo di Tiago Pinto, che trascinÃ² la questione a lungo, dovendo poi intervenire quando di fatto il tempo era quasi esaurito. Ma come in quella occasione Pellegrini non voleva andare a scadenza, la stessa cosa succederÃ  adesso. Per l'amore che ha per la maglia e per questa squadra, difficilmente il capitano (o ex che si voglia) arriverÃ  a giugno, andando via a parametro zero. Se non ci sarÃ  la possibilitÃ  di allungare o spalmare, probabilmente a gennaio si troverÃ  una soluzione stile Zalewski (gestito tra l'altro dalla stessa agenzia). A Pellegrini nei mesi scorsi si erano interessate sia l'Inter sia il Napoli, dove perÃ² con l'arrivo del belga De Bruyne si sono ridotte le possibilitÃ . All'estero, invece, il giocatore piace al West Ham e potrebbe farsi sotto anche il Bournemouth, dove opera proprio Tiago Pinto. Ma Ã¨ ancora tutto prematuro. Per ora Pellegrini vuole solo tornare a essere utile. E importante. Poi per tutto il resto si vedrÃ  piÃ¹ avanti.

