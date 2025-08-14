Sportitalia - Passi concreti per Elmas, nei prossimi giorni si può arrivare agli accordi

Il Napoli vuole chiudere per Elif Elmas e ora ci sono delle nuove notizie che riguardano questo affare da Alfredo Pedullà di Sportitalia che aggiorna su quello che può accadere nei prossimi giorni

Il Napoli vuole chiudere per Elif Elmas e ora ci sono delle nuove notizie che riguardano questo affare da Alfredo Pedullà di Sportitalia che aggiorna su quello che può accadere nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: Elmas più vicino

Alfredo Pedullà di Sportitalia svela le ultime notizie su Elmas al Napoli:

Il Napoli ha mosso altri passi concreti verso Eljif Elmas. Il centrocampista offensivo macedone ha dato priorità al club azzurro per quello che sarebbe un ritorno molto gradito, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori passi per arrivare agli accordi. Fin qui la proprietà Red Bull non ha aperto al prestito, ma il Napoli confida di andare fino in fondo. Oggi Elmas è separato in casa Lipsia, vuole aspettare il Napoli e per questo motivo ha preso tempo con chi (Torino compreso) lo ha cercato.

