Rrahmani rinnova a vita col Napoli! Rifiutate tante big per restare, sarà tra i più pagati della rosa | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - In una delle sessioni di calciomercato più imponenti della storia della SSC Napoli, con l'arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne, arrivano altre ottime notizie sempre in chiave mercato per i partenopei. Uno dei pilastri della squadra che ha trionfato vincendo 2 scudetti in 3 anni ha infatti definito il suo rinnovo contrattuale con il Napoli, con tanto di prolungamento e ricco adeguamento economico.



Si tratta di Amir Rrahmani, di cui in questi mesi vi abbiamo raccontato tutte le notizie inerenti alle offerte ricevute dall'estero e della volontà forte del Napoli di blindarlo in azzurro e renderlo definitivamente il punto fermo della squadra, soprattutto per quanto concerne la difesa.



Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it infatti, Amir Rrahmani ha accettato la proposta di rinnovo fattagli recapitare dal Napoli e sta per firmare il tanto atteso rinnovo di contratto che lo legherà in azzurro fino al 30 giugno 2029 (l'attuale ha scadenza nel 2027). Un contratto a vita dunque per il kosovaro, che alla scadenza nel 2029 avrà quasi 36 anni. C'è di più però, infatti il difensore azzurro andrà praticamente quasi a raddoppiare il suo stipendio (attualmente percepisce 1.8 milioni annui netti) diventando quindi uno dei più pagati della rosa azzurra. L'annuncio e la firma dovrebbero arrivare, salvo sorprese, a fine sessione di mercato estiva.



Si tratta di un doveroso riconoscimento per il giocatore che nella scorsa stagione ha giocato 38 partite su 38, reggendo da solo di fatto la difesa partenopea e scendendo in campo in numerose occasioni anche da acciaccato, ma stringendo i denti per la causa e per l'emergenza difensiva infinita che il Napoli si era portato dietro nella scorsa stagione soprattutto dall'infortunio di Buongiorno in poi.



Riconoscimento ottenuto dopo numerose offerte rifiutate in estate dal kosovaro. Il Tottenham era pronto a fare carte false per lui, provandoci ben due volte nel corso dell'estate. Poi c'hanno provato alcuni club dell'Arabia Saudita e una big della Bundesliga e una big di Serie A. Tutte offerte rispedite al mittente per restare al Napoli.



Peraltro il tecnico Antonio Conte stravede per lui e ha contribuito fortemente al suo rinnovo di contratto, svelando anche in conferenza stampa a Dimaro quanto Rrahmani sia fondamentale nell'assetto del suo Napoli e di quanto si tratti di uno dei giocatori più importanti anche in chiave spogliatoio.



