Repubblica - Elmas intriga maggiormente Conte, può dargli grande duttilità: si cerca l'intesa col Lipsia

Calciomercato NapoliÂ -Â ElmasÂ Ã¨ la soluzione che intriga maggiormente: il macedone puÃ² fare sia lâ€™esterno offensivo che la mezzala. In nazionale ha giocato pure da trequartista, quindi consentirebbe a Conte di poter contare su un elemento di grande duttilitÃ . Câ€™Ã¨ il sÃ¬ de giocatore ma serve ancora lâ€™intesa con Lipsia: la societÃ tedesca - che ha prelevatoÂ ElmasÂ dal Napoli nel gennaio 2024 per 25 milioni di euro - e difficilmente accetterebbe un nuovo prestito dopo quello del Torino. Lo scriveÂ Repubblica.

Â